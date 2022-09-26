Юрист рассказал, освободят ли мобилизованных от выплаты алиментов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мобилизация военнообязанного не освободит его от уплаты алиментов, заявил юрист Евгений Крылов.

"При мобилизации человек не освобожден от уплаты алиментов. Вычитать их будут из довольствия в размере, который определен решением суда", – рассказал он в беседе с порталом Е1.

Как отмечал ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, подпавшим под мобилизацию на персональный счет будет начисляться денежное довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию и должности каждый месяц. Со счета мобилизованный гражданин сможет осуществлять перевод средств семье, в том числе и уплачивать таким образом алименты.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

