ЦБ предложили расширить страховые риски для мобилизованных

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Проект Народного фронта "За права заемщиков" обратился к главе Банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой урегулирования ситуации по страховым рискам для мобилизованных граждан. Об этом сообщает газета "Известия".
Руководитель проекта Евгения Лазарева отметила, что поступающих на военную службу граждан обязательно страхуют за счет бюджетных средств, однако существуют и кредитные страховки. В случае смерти заемщика за счет выплат покрывается долг.
При этом правозащитники отмечают, что гибель во время боевых действий не является страховым случаем. Как следствие, выплаты по "гражданским" полисам не производятся.
"Да, жизнь и здоровье каждого военнослужащего страхуются за счет бюджетных средств, но это происходит по другим правилам, а возмещение предназначено для поддержки бойцов и их семей", – отметила Лазарева.
Ранее сообщалось, что 27 сентября в Госдуме рассмотрят законопроект о кредитных каникулах, который внесли в Госдуму 23 сентября. Документ включает в себя отсрочку по выплатам, а также списание долгов погибшим и скончавшимся от ран.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
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