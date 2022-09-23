Юрист прокомментировала предложение о кредитных каникулах для мобилизованных

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Инициатива о кредитных каникулах для участников спецоперации на Украине должна быть поддержана и принята в ближайшее время. Такое мнение в беседе с RT высказала адвокат и специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

Она пояснила, что заемщики имеют обязательства перед банками. Однако, отметила юрист, из-за участия в спецоперации им будет сложно выплачивать задолженность.

"Люди переживают, что будут расти штрафы. Те, кто пошел добровольно или по мобилизации, должны быть уверены, что могут не выполнять своих обязательств без всяких санкций", – подчеркнула Ярмуш.

Ранее сообщалось, что законопроект о кредитных каникулах для призванных в рамках частичной мобилизации внесли в Госдуму. Документ определяет порядок предоставления льготного периода, предусматривающего заморозку задолженности на определенный заемщиком срок или уменьшение размера платежей в течение этого времени. При этом требование гражданина необходимо будет рассмотреть в течение пяти дней.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

