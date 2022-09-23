Песков заявил о работе над возможной кредитной амнистией для мобилизованных

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Российское правительство ведет обсуждение вопроса о возможной кредитной амнистии для мобилизованных граждан. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Этот вопрос прорабатывается на уровне правительства, экономический сектор, очень важно там все просчитать", – цитирует его РИА Новости.
По словам Пескова, к настоящему моменту конкретной позиции на этот счет нет. Однако данный вопрос будет обсуждаться в ближайшее время.
С инициативой ввести кредитную амнистию для участников спецоперации РФ по защите ЛНР и ДНР выступил депутат Виталий Милонов, сообщает RT. По словам парламентария, имеющиеся у россиян кредиты вызывают обеспокоенность за финансовое будущее.
"Учитывая уникальность исторического момента, прошу вас оценить возможность применения полной кредитной амнистии к гражданам, которые проходят воинскую службу в рядах ВС РФ (а также иных военизированных образованиях, в том числе в ополчении и Народной милиции ДНР и ЛНР) и принимают непосредственное участие в специальной военной операции на Украине", – заключил он.
Ранее в Центральном банке России заявили, что родственники мобилизованных россиян смогут обратиться за реструктуризацией кредитов. Кроме того, отмечалось, что Госдума в приоритетном порядке примет решение о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для всех призванных россиян.
21 сентября в ходе обращения к россиянам по ситуации в Донбассе Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Указ, подписанный президентом, вступил в силу в день оглашения. В свою очередь, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы 300 тысяч резервистов.
Родственники могут обратиться за реструктуризацией кредитов мобилизованных граждан – ЦБ
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