Юрист рассказал, как получить выплаты за частичную мобилизацию в Москве

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Юрист Василий Воробьев рассказал Москве 24, что выплаты мобилизованным москвичам будут назначать на основе списков, которые военный комиссариат Москвы направит в департаменты, ответственные за начисление средств.
Ранее Сергей Собянин подписал указ о выплатах для мобилизованных москвичей. Согласно документу, ежемесячно они будут получать по 50 тысяч рублей. Также предусмотрены единовременные выплаты в случае, если служащий был ранен или погиб.
За легкое ранение полагается 500 тысяч рублей, за тяжелое – миллион рублей. Если из-за полученной травмы или заболевания до истечения одного года со дня увольнения с военной службы человек погибнет, его семья получит 3 миллиона рублей.
Выплаты, вероятно, будут происходить в безналичном виде, добавил юрист.
"Это вопрос уже чисто технический. Уже в военном комиссариате, когда человек туда поступит, там уже будут предоставляться реквизиты. Я так понимаю, выплаты будут в электронном виде. Вряд ли будет предоставляться возможность получения денег наличными", – отметил Воробьев.
Ранее военный комиссар Якутии Александр Авдонин раскрыл зарплаты мобилизованных граждан. По его словам, в рамках частичной мобилизации призывники будут получать ежемесячно 205 тысяч рублей. Эксперт пояснил, что заработок напрямую зависит от воинского звания, а также должности.
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