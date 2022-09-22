Юрист рассказал, как получить выплаты за частичную мобилизацию в Москве

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Юрист Василий Воробьев рассказал Москве 24, что выплаты мобилизованным москвичам будут назначать на основе списков, которые военный комиссариат Москвы направит в департаменты, ответственные за начисление средств.

Ранее Сергей Собянин подписал указ о выплатах для мобилизованных москвичей. Согласно документу, ежемесячно они будут получать по 50 тысяч рублей. Также предусмотрены единовременные выплаты в случае, если служащий был ранен или погиб.

За легкое ранение полагается 500 тысяч рублей, за тяжелое – миллион рублей. Если из-за полученной травмы или заболевания до истечения одного года со дня увольнения с военной службы человек погибнет, его семья получит 3 миллиона рублей.





Василий Воробьев юрист Ежемесячную выплату будет начислять департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, а выплаты по смерти, травме, увечью или ранению – уже департамент труда и социальной защиты населения Москвы.

Выплаты, вероятно, будут происходить в безналичном виде, добавил юрист.

"Это вопрос уже чисто технический. Уже в военном комиссариате, когда человек туда поступит, там уже будут предоставляться реквизиты. Я так понимаю, выплаты будут в электронном виде. Вряд ли будет предоставляться возможность получения денег наличными", – отметил Воробьев.

Ранее военный комиссар Якутии Александр Авдонин раскрыл зарплаты мобилизованных граждан. По его словам, в рамках частичной мобилизации призывники будут получать ежемесячно 205 тысяч рублей. Эксперт пояснил, что заработок напрямую зависит от воинского звания, а также должности.