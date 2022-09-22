В ГД предложили ввести выплаты на погашение долгов за ЖКХ для мобилизованных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

России нужно ввести единовременные выплаты на погашение долгов за жилищно-коммунальные услуги для мобилизованных граждан. Об этом заявила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Она отметила, что уже приступила к подготовке соответствующей инициативы. Разворотнева подчеркнула, что мобилизованные граждане должны иметь право на такую помощь от государства.

Депутат добавила, что сейчас просчитываются лимиты по размеру долга и суммы разовых выплат.

"Пока могу сказать, что платежный период, за который копился долг, не должен превышать полгода. Потому что неплательщиков с многолетним стажем эта льгота коснуться не должна", – приводит слова Разворотневой РИА Недвижимость.

Ранее в России предложили ввести мораторий за неуплату коммунальных услуг для попавших под частичную мобилизацию граждан. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский также предложил распространить данную меру на участников спецоперации.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

