В РФ могут ввести мораторий на штрафы за неуплату ЖКХ для мобилизованных граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ направил в правительство РФ письмо с предложением ввести мораторий за неуплату коммунальных услуг для попавших под частичную мобилизацию граждан, сообщает газета "Известия".

Член комитета Александр Якубовский также предложил распространить данную меру на участников спецоперации. Депутат отметил, что принимающим участие в защите страны необходима уверенность в отсутствии необоснованных долгов при возвращении домой.

Эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук поддержал данное предложение, подчеркнув, что оно даст возможность гражданам исполнять свой воинский долг без беспокойства в социально-бытовых вопросах.

"Финансовая стабильность организаций сферы ЖКХ от этого не пострадает ввиду незначительной доли (меньше 1%) таких лиц от общего количества конечных потребителей", – добавил он.

Такой же точки зрения придерживается и эксперт общественного совета при Минстрое, директор НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая. По ее словам, это станет значительной компенсацией уменьшения доходов для семей.

В свою очередь, член комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян считает, что необходимо пояснить порядок действий, если мобилизованный гражданин уже накопил долги.

"В целом мораторий в части начисления платы за ЖКУ чреват убытками для и без того недофинансированной сферы ЖКХ. По сути, речь идет о приостановлении исполнения гражданско-правовых обязательств между двумя частно-правовыми субъектами – потребителем услуг и предприятием ЖКХ", – подчеркнула эксперт.

По мнению члена общественного совета при Минстрое Рифата Гарипова, поддержку организаций ЖКХ должно оказать государство.

"С точки зрения отрасли ЖКХ есть отработанная система субсидирования из региональных бюджетов — вероятно, будет расширен список ее получателей для новой категории", – добавил создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.

С 21 сентября президент России объявил в стране частичную мобилизацию. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, в свою очередь, отметил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Он также подчеркнул, что мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку, слаживание и только после этого приступят к выполнению задач.

Как уточнил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, повестки о призыве на военную службу в рамках частичной мобилизации будут вручаться гражданам лично в руки.

