Несанкционированные акции пресечены в ряде регионов РФ – МВД

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Несанкционированные акции пресекли сотрудники полиции в нескольких российских регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

"В ряде регионов были предприняты попытки проведения несанкционированных акций, которые собрали крайне незначительное число участников. Все они пресечены", – рассказали в ведомстве.

Там отметили, что осложнения оперативной обстановки допущено не было, правоохранительные органы заблаговременно усилили меры безопасности. Участников акций задержали и доставили в отделения полиции для дальнейшего их привлечения к ответственности.

Ранее столичная прокуратура напоминала гражданам об ответственности за призывы и участие в несогласованных массовых мероприятиях, информация о которых до этого была распространена в социальных сетях и на других интернет-ресурсах. Виновным могут грозить в том числе уголовные наказания.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

