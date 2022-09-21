Песков прокомментировал отказ сына явиться в военкомат

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившийся в Сети разговор со своим сыном, в котором последний отказывается явиться в военкомат.

"Сначала попросите их выложить весь разговор. У меня нет сомнений в его единственно правильном выборе. И у него тоже", – приводит слова представителя Кремля издание "Подъем".

Ранее в интернете распространился сюжет, в рамках которого представившиеся сотрудниками военкомата люди позвонили Николаю Пескову и потребовали явиться туда на следующий день к 10 утра. На это мужчина ответил, что не собирается этого делать и найдет другой способ для решения вопроса.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

