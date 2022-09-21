Повестка о мобилизации должна быть вручена лично в руки – Совфед

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Повестки о призыве на военную службу в рамках частичной мобилизации будут вручаться гражданам лично в руки, заявил председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев в эфире канала "Вместе-РФ".

Отвечая на вопрос, как будут оповещаться россияне, находящиеся "вне дома", Бондарев заявил, что процент таких призывников невелик. При этом, по его словам, у остальные граждан есть конкретный адрес проживания, так что они "будут оповещены".

"Сможем мы призвать, насчет этого не волнуйтесь", – добавил Бондарев.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

