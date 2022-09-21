Юристы рассказали, подлежат ли частичной мобилизации многодетные отцы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Частичной мобилизации будут подлежать не все категории граждан. Например, те, у кого есть четыре ребенка, либо три ребенка и беременная жена на сроке не менее 22 недель, смогут отказаться от службы. Об этом рассказали почетный адвокат России Александр Островский и адвокат Алишер Захидов в разговоре с "Газетой.ру".
По словам Захидова, сначала военкоматы начнут призывать тех, кто уже проходил службу и имеет актуальную военную специальность. Если многодетный отец не согласится с необходимостью идти на службу, то он сможет это оспорить, считает Островский.
"Но если гражданину, которому положена отсрочка по закону, пришла повестка, то он может в письменной форме уведомить военкомат о том, почему он не может подлежать призыву, приложив все документы и отправить жалобу военному прокурору", – отметил Островский.
Ранее президент РФ объявил о частичной мобилизации в стране. Указ вступает в силу с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
Эксперт рассказал, какие военно-учетные специальности востребованы при мобилизации
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