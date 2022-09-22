Юристы рассказали о трудовых правах мобилизованных россиян

В Трудовой кодекс РФ планируют внести поправки, касающиеся защиты рабочих мест россиян, которые участвуют в спецоперации. Речь идет как о добровольцах, так и тех, кто подпал под частичную мобилизацию. Рассказываем подробности, а также разбираемся, как сейчас обстоят дела.



"У граждан есть опасения"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что разработан законопроект о защите трудовых прав россиян, участвующих в спецоперации. Сейчас документ находится на рассмотрении правительства.





Андрей Красов первый зампред комитета Госдумы по обороне Естественно, будет демобилизация, и у некоторых граждан есть опасения, что они не смогут вернуться на свое рабочее место. "Единая Россия" прорабатывает совместно с правительством инициативу, чтобы снять эти опасения.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что соответствующие поправки внесут на обсуждение в нижнюю палату парламента в ближайшее время.

"Ранее анонсированные поправки "Единой России" в Трудовой кодекс о гарантиях трудовых прав участников СВО – как мобилизованных, так и добровольцев – будут внесены до следующего заседания Госдумы", – написал он в своем телеграм-канале.

Следующее пленарное заседание назначено на 27 сентября. Вместе с тем спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что вопросы, касающиеся мер поддержки мобилизованных россиян, находятся на контроле.





Вячеслав Володин спикер Госдумы Примем решения в приоритетном порядке о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан. Эти вопросы на контроле. Никто никого не бросит.

Кроме того, уже сейчас региональные власти принимают меры по защите трудовых прав мобилизованных россиян. Например, заместитель губернатора Забайкальского края Александр Костенко рассказал, что за гражданами, участвующими в спецоперации, сохранят рабочие места. Более того, по льготам их приравняют к ветеранам боевых действий.



Как дела обстоят сейчас?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сегодня в Трудовом кодексе РФ нет норм, предусматривающих сохранение рабочих мест для мобилизованных граждан. Однако они могут рассчитывать на денежную компенсацию. Об этом Москве 24 рассказала юрист, партнер практики трудового права юридической фирмы Надежда Илюшина.

"Работники, призванные в ВС РФ по мобилизации, подлежат увольнению по первой части статьи 83 ТК РФ ("Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон"), – объяснила эксперт.





Надежда Илюшина юрист, партнер практики трудового права юридической фирмы При этом, согласно статье 178 ТК РФ ("Выходные пособия. Выплата среднего месячного заработка за период трудоустройства или единовременной компенсации"), работнику полагается выходное пособие в размере двухнедельного заработка и компенсация за неиспользованный отпуск.

Илюшина добавила, что, если работодатель отказывается выплачивать выходное пособие и денежную компенсацию, сотрудник может обратиться с заявлением в суд, трудовую инспекцию или прокуратуру.

"Также замечу, что призыв работника по мобилизации необходимо отличать от призыва сотрудника на военные сборы. Прохождение военных сборов – это исполнение работником государственной обязанности", – указала специалист.





Надежда Илюшина юрист, партнер практики трудового права юридической фирмы То есть при получении повестки о призыве на военные сборы работник не подлежит увольнению. Напротив, на период сборов за сотрудником сохраняется место работы и должность, а также средний заработок.

В свою очередь, юрист Анастасия Билялова в разговоре с Москвой 24 порекомендовала работодателям, чьи сотрудники подпадают под частичную мобилизацию, не спешить с увольнениями. Не исключено, что поправки в ТК РФ могут распространить и на тех работников, кого мобилизовали до того, как изменения вступили в силу.

"Скорее всего, в поправках будет пункт о том, что работодатель не вправе увольнять мобилизованных сотрудников. Поэтому до внесения поправок лучше никого не увольнять", – считает она.





Анастасия Билялова юрист Если ваш сотрудник подпал под частичную мобилизацию, лучше всего ему оформить отпуск без сохранения заработной платы. Чтобы работодателю избежать каких-то проблем в связи с изменением в законодательстве.

Кроме того, работодатель обязан нанять другого сотрудника на пустующее место или назначить заместителя на должность, продолжила юрист.

"Начальство не имеет права нагрузить других сотрудников работой мобилизованного человека. Работодатель может оформить заместительство другому специалисту и выплачивать ему дополнительную плату", – говорит эксперт.

Еще один вариант – нанять нового сотрудника по срочному трудовому договору, заключила Билялова.

