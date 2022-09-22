Юристы рассказали о трудовых правах мобилизованных россиян

В Трудовой кодекс РФ планируют внести поправки, касающиеся защиты рабочих мест россиян, которые участвуют в спецоперации. Речь идет как о добровольцах, так и тех, кто подпал под частичную мобилизацию. Рассказываем подробности, а также разбираемся, как сейчас обстоят дела.
"У граждан есть опасения"
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что разработан законопроект о защите трудовых прав россиян, участвующих в спецоперации. Сейчас документ находится на рассмотрении правительства.
В свою очередь, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что соответствующие поправки внесут на обсуждение в нижнюю палату парламента в ближайшее время.
"Ранее анонсированные поправки "Единой России" в Трудовой кодекс о гарантиях трудовых прав участников СВО – как мобилизованных, так и добровольцев – будут внесены до следующего заседания Госдумы", – написал он в своем телеграм-канале.
Следующее пленарное заседание назначено на 27 сентября. Вместе с тем спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что вопросы, касающиеся мер поддержки мобилизованных россиян, находятся на контроле.
Кроме того, уже сейчас региональные власти принимают меры по защите трудовых прав мобилизованных россиян. Например, заместитель губернатора Забайкальского края Александр Костенко рассказал, что за гражданами, участвующими в спецоперации, сохранят рабочие места. Более того, по льготам их приравняют к ветеранам боевых действий.
Как дела обстоят сейчас?
Сегодня в Трудовом кодексе РФ нет норм, предусматривающих сохранение рабочих мест для мобилизованных граждан. Однако они могут рассчитывать на денежную компенсацию. Об этом Москве 24 рассказала юрист, партнер практики трудового права юридической фирмы Надежда Илюшина.
"Работники, призванные в ВС РФ по мобилизации, подлежат увольнению по первой части статьи 83 ТК РФ ("Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон"), – объяснила эксперт.
Илюшина добавила, что, если работодатель отказывается выплачивать выходное пособие и денежную компенсацию, сотрудник может обратиться с заявлением в суд, трудовую инспекцию или прокуратуру.
"Также замечу, что призыв работника по мобилизации необходимо отличать от призыва сотрудника на военные сборы. Прохождение военных сборов – это исполнение работником государственной обязанности", – указала специалист.
В свою очередь, юрист Анастасия Билялова в разговоре с Москвой 24 порекомендовала работодателям, чьи сотрудники подпадают под частичную мобилизацию, не спешить с увольнениями. Не исключено, что поправки в ТК РФ могут распространить и на тех работников, кого мобилизовали до того, как изменения вступили в силу.
"Скорее всего, в поправках будет пункт о том, что работодатель не вправе увольнять мобилизованных сотрудников. Поэтому до внесения поправок лучше никого не увольнять", – считает она.
Кроме того, работодатель обязан нанять другого сотрудника на пустующее место или назначить заместителя на должность, продолжила юрист.
"Начальство не имеет права нагрузить других сотрудников работой мобилизованного человека. Работодатель может оформить заместительство другому специалисту и выплачивать ему дополнительную плату", – говорит эксперт.
Еще один вариант – нанять нового сотрудника по срочному трудовому договору, заключила Билялова.