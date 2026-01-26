Экономист Зубец предложил увеличить срок декретного отпуска минимум до четырех лет

Многодетным россиянкам могут начать платить пособие в течение всего трехлетнего декрета – с такой инициативой выступили в Общественной палате. Какие перспективы ждут это предложение и поможет ли это улучшить демографию, разбиралась Москва 24.
Больше – лучше?
Продлить оплату декретного отпуска до трех лет при рождении третьего ребенка предложил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. В беседе с ТАСС он отметил, что это станет важной поддержкой для женщин старше 30, на которых приходится большинство повторных родов в стране.
Продление оплачиваемого декрета даст возможность полноценно восстановиться и уделить внимание старшим детям, добавил он.
Также Рыбальченко предложил увеличить оплачиваемый отпуск по уходу за вторым ребенком до двух лет. Он подчеркнул, что воспитание нескольких детей – серьезный труд, который заслуживает дополнительной государственной поддержки.
В настоящее время отпуск по уходу за ребенком предоставляется на срок до трех лет, но оплачивается только до полутора. Размер пособия составляет 40% от среднего заработка. Рыбальченко напомнил, что система длительного декретного отпуска – историческое достижение России, тогда как во многих странах, включая США, такой практики вообще не существует.
Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш предложил включить в пенсионный стаж период ухода за ребенком от 1,5 до 3 лет. Сейчас это время не учитывается, что, по мнению парламентария, создает трудности для семей.
"Хорошо оплачиваемая работа"
Инициатива не нова и неоднократно обсуждалась в Госдуме, напомнила в беседе с Москвой 24 глава комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
По словам Останиной, в качестве альтернативы подобным мерам прорабатывается увеличение времени работы детских садов.
"Цель – позволить матерям, которые отдают туда детей, работать полный день без необходимости забирать ребенка ранним вечером. Этот вопрос уже обсуждался на уровне правительства", – сказала депутат.
Однако увеличение времени работы ясельных групп до раннего утра и позднего вечера потребует перехода на двухсменную работу воспитателей, а также привлечения дополнительных квалифицированных кадров, добавила она.
"Маленькие дети нуждаются в особом внимании и профессиональном уходе, что означает необходимость не только увеличить количество воспитателей, но и обеспечить им достойную оплату труда. Особенно это важно для регионов, которые не могут самостоятельно финансировать такие изменения. Любое расширение услуг должно сопровождаться целевым финансированием – как на создание новых мест, так и на повышение зарплат воспитателям ясельных групп. Без решения кадрового вопроса реформа может остаться лишь на бумаге", – сказала Останина.
В свою очередь, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец подчеркнул, что ключевым вопросом здесь является размер выплат и срок, который мамы могут посвятить уходу за детьми.
"В идеале пособие должно компенсировать утраченный заработок, то есть сохранять уровень дохода, который был у женщины до ухода в декрет. Три года оплачиваемого отпуска – слишком мало, особенно учитывая, что ребенок в этом возрасте еще не становится полностью самостоятельным. Для реального стимулирования рождаемости отпуск должен быть значительно дольше", – сказал эксперт в беседе с Москвой 24.
Одной из причин демографических проблем в стране эксперт назвал падение уровня дохода семьи с появлением детей. В этой связи воспитание должно стать "хорошо оплачиваемой работой", отметил он.
По мнению эксперта, чем выше пособия, компенсирующие утраченный доход, и чем дольше они выплачиваются, тем заметнее будет положительный эффект на рождаемость.
"При этом зависимость здесь нелинейная: небольшие выплаты не дают значимого результата, но с определенного порога, когда финансовая поддержка становится действительно существенной, начинается реальный рост", – добавил он.
Таким образом, только серьезные, а не половинчатые меры могут переломить ситуацию с рождаемостью, заключил Алексей Зубец.