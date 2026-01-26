Экономист Зубец предложил увеличить срок декретного отпуска минимум до четырех лет

Многодетным россиянкам могут начать платить пособие в течение всего трехлетнего декрета – с такой инициативой выступили в Общественной палате. Какие перспективы ждут это предложение и поможет ли это улучшить демографию, разбиралась Москва 24.

Больше – лучше?

Продлить оплату декретного отпуска до трех лет при рождении третьего ребенка предложил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. В беседе с ТАСС он отметил, что это станет важной поддержкой для женщин старше 30, на которых приходится большинство повторных родов в стране.





Сергей Рыбальченко председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Считаю, что после рождения третьего ребенка эта мера может быть реализована. Это будет дополнительный стимул для многодетных мам, и очень это важно для тех женщин, которые уже находятся в возрасте старше 30 лет, потому что у нас 76% всех третьих и последующих детей как раз появляется у женщин "30 плюс".

Продление оплачиваемого декрета даст возможность полноценно восстановиться и уделить внимание старшим детям, добавил он.

Также Рыбальченко предложил увеличить оплачиваемый отпуск по уходу за вторым ребенком до двух лет. Он подчеркнул, что воспитание нескольких детей – серьезный труд, который заслуживает дополнительной государственной поддержки.

В настоящее время отпуск по уходу за ребенком предоставляется на срок до трех лет, но оплачивается только до полутора. Размер пособия составляет 40% от среднего заработка. Рыбальченко напомнил, что система длительного декретного отпуска – историческое достижение России, тогда как во многих странах, включая США, такой практики вообще не существует.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш предложил включить в пенсионный стаж период ухода за ребенком от 1,5 до 3 лет. Сейчас это время не учитывается, что, по мнению парламентария, создает трудности для семей.

"Хорошо оплачиваемая работа"

Инициатива не нова и неоднократно обсуждалась в Госдуме, напомнила в беседе с Москвой 24 глава комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.





Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Сегодня отпуск составляет 3 года, но оплачивается лишь 1,5, что создает сложности для многих семей. Поэтому предложение вполне понятное и нужное. Однако, как отметил президент на прямой линии, несмотря на пользу инициативы, ее реализация в данный момент ограничена финансовыми возможностями.

По словам Останиной, в качестве альтернативы подобным мерам прорабатывается увеличение времени работы детских садов.

"Цель – позволить матерям, которые отдают туда детей, работать полный день без необходимости забирать ребенка ранним вечером. Этот вопрос уже обсуждался на уровне правительства", – сказала депутат.

Однако увеличение времени работы ясельных групп до раннего утра и позднего вечера потребует перехода на двухсменную работу воспитателей, а также привлечения дополнительных квалифицированных кадров, добавила она.

"Маленькие дети нуждаются в особом внимании и профессиональном уходе, что означает необходимость не только увеличить количество воспитателей, но и обеспечить им достойную оплату труда. Особенно это важно для регионов, которые не могут самостоятельно финансировать такие изменения. Любое расширение услуг должно сопровождаться целевым финансированием – как на создание новых мест, так и на повышение зарплат воспитателям ясельных групп. Без решения кадрового вопроса реформа может остаться лишь на бумаге", – сказала Останина.

В свою очередь, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец подчеркнул, что ключевым вопросом здесь является размер выплат и срок, который мамы могут посвятить уходу за детьми.

"В идеале пособие должно компенсировать утраченный заработок, то есть сохранять уровень дохода, который был у женщины до ухода в декрет. Три года оплачиваемого отпуска – слишком мало, особенно учитывая, что ребенок в этом возрасте еще не становится полностью самостоятельным. Для реального стимулирования рождаемости отпуск должен быть значительно дольше", – сказал эксперт в беседе с Москвой 24.





Алексей Зубец директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Оплачиваемый отпуск должен длиться до того возраста, когда ребенка можно беспроблемно устроить в дошкольное учреждение, то есть как минимум до четырех лет. А в многодетных семьях, где уход требуется сразу за несколькими детьми, этот срок должен быть еще больше, поскольку возможность выхода на работу у матери практически отсутствует и семья нуждается в полноценной поддержке со стороны государства.

Одной из причин демографических проблем в стране эксперт назвал падение уровня дохода семьи с появлением детей. В этой связи воспитание должно стать "хорошо оплачиваемой работой", отметил он.

По мнению эксперта, чем выше пособия, компенсирующие утраченный доход, и чем дольше они выплачиваются, тем заметнее будет положительный эффект на рождаемость.

"При этом зависимость здесь нелинейная: небольшие выплаты не дают значимого результата, но с определенного порога, когда финансовая поддержка становится действительно существенной, начинается реальный рост", – добавил он.

Таким образом, только серьезные, а не половинчатые меры могут переломить ситуацию с рождаемостью, заключил Алексей Зубец.

