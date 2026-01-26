Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 19:26

Общество
Главная / Истории /

Экономист Зубец предложил увеличить срок декретного отпуска минимум до четырех лет

Бонус за материнство: увеличат ли срок оплачиваемого декрета в России

Многодетным россиянкам могут начать платить пособие в течение всего трехлетнего декрета – с такой инициативой выступили в Общественной палате. Какие перспективы ждут это предложение и поможет ли это улучшить демографию, разбиралась Москва 24.

Больше – лучше?

Фото: depositphotos/strelok

Продлить оплату декретного отпуска до трех лет при рождении третьего ребенка предложил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. В беседе с ТАСС он отметил, что это станет важной поддержкой для женщин старше 30, на которых приходится большинство повторных родов в стране.

Считаю, что после рождения третьего ребенка эта мера может быть реализована. Это будет дополнительный стимул для многодетных мам, и очень это важно для тех женщин, которые уже находятся в возрасте старше 30 лет, потому что у нас 76% всех третьих и последующих детей как раз появляется у женщин "30 плюс".
Сергей Рыбальченко
председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей

Продление оплачиваемого декрета даст возможность полноценно восстановиться и уделить внимание старшим детям, добавил он.

Также Рыбальченко предложил увеличить оплачиваемый отпуск по уходу за вторым ребенком до двух лет. Он подчеркнул, что воспитание нескольких детей – серьезный труд, который заслуживает дополнительной государственной поддержки.

В настоящее время отпуск по уходу за ребенком предоставляется на срок до трех лет, но оплачивается только до полутора. Размер пособия составляет 40% от среднего заработка. Рыбальченко напомнил, что система длительного декретного отпуска – историческое достижение России, тогда как во многих странах, включая США, такой практики вообще не существует.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш предложил включить в пенсионный стаж период ухода за ребенком от 1,5 до 3 лет. Сейчас это время не учитывается, что, по мнению парламентария, создает трудности для семей.

"Хорошо оплачиваемая работа"

Фото: 123RF.com/kuprevich

Инициатива не нова и неоднократно обсуждалась в Госдуме, напомнила в беседе с Москвой 24 глава комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Сегодня отпуск составляет 3 года, но оплачивается лишь 1,5, что создает сложности для многих семей. Поэтому предложение вполне понятное и нужное. Однако, как отметил президент на прямой линии, несмотря на пользу инициативы, ее реализация в данный момент ограничена финансовыми возможностями.
Нина Останина
глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

По словам Останиной, в качестве альтернативы подобным мерам прорабатывается увеличение времени работы детских садов.

"Цель – позволить матерям, которые отдают туда детей, работать полный день без необходимости забирать ребенка ранним вечером. Этот вопрос уже обсуждался на уровне правительства", – сказала депутат.

Однако увеличение времени работы ясельных групп до раннего утра и позднего вечера потребует перехода на двухсменную работу воспитателей, а также привлечения дополнительных квалифицированных кадров, добавила она.

"Маленькие дети нуждаются в особом внимании и профессиональном уходе, что означает необходимость не только увеличить количество воспитателей, но и обеспечить им достойную оплату труда. Особенно это важно для регионов, которые не могут самостоятельно финансировать такие изменения. Любое расширение услуг должно сопровождаться целевым финансированием – как на создание новых мест, так и на повышение зарплат воспитателям ясельных групп. Без решения кадрового вопроса реформа может остаться лишь на бумаге", – сказала Останина.

В свою очередь, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец подчеркнул, что ключевым вопросом здесь является размер выплат и срок, который мамы могут посвятить уходу за детьми.

"В идеале пособие должно компенсировать утраченный заработок, то есть сохранять уровень дохода, который был у женщины до ухода в декрет. Три года оплачиваемого отпуска – слишком мало, особенно учитывая, что ребенок в этом возрасте еще не становится полностью самостоятельным. Для реального стимулирования рождаемости отпуск должен быть значительно дольше", – сказал эксперт в беседе с Москвой 24.

Оплачиваемый отпуск должен длиться до того возраста, когда ребенка можно беспроблемно устроить в дошкольное учреждение, то есть как минимум до четырех лет. А в многодетных семьях, где уход требуется сразу за несколькими детьми, этот срок должен быть еще больше, поскольку возможность выхода на работу у матери практически отсутствует и семья нуждается в полноценной поддержке со стороны государства.
Алексей Зубец
директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ

Одной из причин демографических проблем в стране эксперт назвал падение уровня дохода семьи с появлением детей. В этой связи воспитание должно стать "хорошо оплачиваемой работой", отметил он.

По мнению эксперта, чем выше пособия, компенсирующие утраченный доход, и чем дольше они выплачиваются, тем заметнее будет положительный эффект на рождаемость.

"При этом зависимость здесь нелинейная: небольшие выплаты не дают значимого результата, но с определенного порога, когда финансовая поддержка становится действительно существенной, начинается реальный рост", – добавил он.

Таким образом, только серьезные, а не половинчатые меры могут переломить ситуацию с рождаемостью, заключил Алексей Зубец.

Читайте также


Зудакова Татьяна

обществодетиистории

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика