В ГД предложили включить в стаж время ухода за ребенком от 1,5 до 3 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В пенсионном стаже следует учитывать период ухода за ребенком от 1,5 до 3 лет. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Депутат напомнил о важных изменениях, которые вступают в силу с 2026 года. В частности, теперь многодетные матери смогут получить пенсионный стаж по уходу за каждым из детей. Однако это коснется только отпуска по уходу за ребенком до 1,5 года.

"Раньше действовало ограничение – общий срок таких отпусков, зачитываемых в стаж, не мог превышать 6 лет", – приводит слова парламентария ТАСС.

Панеш пояснил, что таким образом россиянки смогут получить полноценный пенсионный стаж.

При этом ограничение по возрасту ребенка, по мнению депутата, создает определенную проблему для семей, где по объективным причинам родитель вынужден оставаться дома дольше.

"Эта мера (включение в стаж времени ухода за ребенком от 1,5 до 3 лет. – Прим. ред.) стала бы логичным продолжением начатой реформы и продемонстрировала бы реальное понимание государством сложностей, с которыми сталкиваются семьи", – заключил Панеш.

Вместе с тем с 1 февраля единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 28 773 рублей. Вырастет и максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 года. Его повысят до 83 021 рубля.

При этом единое пособие на детей до 17 лет в среднем по России составит 9,2 тысячи рублей, 13,8 тысячи рублей или 18,4 тысячи рублей в месяц, что соответствует 50, 75 и 100% прожиточного минимума на ребенка на 2026-й.