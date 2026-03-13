Сильная вспышка произошла на Солнце впервые за 3 недели

Сильная вспышка была зарегистрирована на Солнце впервые за 3 недели. Об этом сообщила пресс-служба Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Мощный всплеск, достигший уровня M1.2, произошел в 12:55 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4384 (N10W69). Его продолжительность составила около 50 минут.

Как напомнили ученые, последняя вспышка такого класса была зарегистрирована 25 февраля.

Ранее исследователи предупредили, что до конца 2026 года на звезде ожидаются от 5 до 10 мощных вспышек класса X. При этом космические явления уровней X и M будут фиксироваться до 2028-го включительно. Все они будут влиять на Землю посредством магнитных бурь.