Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 10:18

ФАДН: самым малочисленным коренным народом РФ являются кереки

Назван самый малочисленный коренной народ России

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Самым малочисленным коренным народом России являются кереки – их насчитывается всего 23 человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН).

В РФ 30 апреля отмечается День коренных малочисленных народов России. Соответствующий указ подписал Владимир Путин в ноябре прошлого года.

По словам президента, этот праздник необходим для сохранения традиционного образа жизни, хозяйства и самобытной культуры коренных малочисленных народов страны.

Также в феврале 2026 года российский президент объявил открытым Год единства народов России. Он добавил, что ценности народов внешне отличаются друг от друга, но базовые – являются общими.

Читайте также


общество

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

