ФАДН: самым малочисленным коренным народом РФ являются кереки

Самым малочисленным коренным народом России являются кереки – их насчитывается всего 23 человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН).

В РФ 30 апреля отмечается День коренных малочисленных народов России. Соответствующий указ подписал Владимир Путин в ноябре прошлого года.

По словам президента, этот праздник необходим для сохранения традиционного образа жизни, хозяйства и самобытной культуры коренных малочисленных народов страны.

Также в феврале 2026 года российский президент объявил открытым Год единства народов России. Он добавил, что ценности народов внешне отличаются друг от друга, но базовые – являются общими.