05 февраля, 15:33

Общество

Путин объявил открытым Год единства народов России

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Владимир Путин объявил открытым Год единства народов России. Об этом глава государства заявил в ходе церемонии в Национальном центре "Россия".

По словам президента, ценности народов внешне отличаются друг от друга, но базовые – являются общими. Многонациональная Россия складывалась постепенно, по-разному, но самым главным было уважение к народам.

"Полное уважение к их культуре и к их традициям, к их духовным ценностям. Именно поэтому на протяжении веков ценности-то у нас и становились общими", – отметил российский лидер.

Он обратил внимание и на то, что единство народов позволяет стране побеждать и добиваться успехов в разных областях, включая спецоперацию на Украине. Бойцы, как отметил Путин, называют друг друга братьями.

Президент объявил 2026-й Годом единства народов России в декабре прошлого года. Сопредседателями организационного комитета по проведению мероприятий назначены первый замглавы администрации Сергей Кириенко и зампредседателя правительства Татьяна Голикова.

Путин ранее указывал, что народы России объединяют общие ценности. Он также подчеркивал, что власти целенаправленно поддерживают их культуру и языки и будут продолжать делать все для укрепления единства. При этом, добавил он, народы России сплачиваются, когда страна сталкивается с различными испытаниями.

