Бастрыкин призвал закрепить национальную идею в конституции

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Национальная идея должна основываться на традиционных ценностях, ее необходимо закрепить в Конституции России. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, передает ТАСС.

"В России к традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья и ряд других категорий", – сказал глава СК.

Он отметил, что на данный момент серьезными угрозами являются различные запрещенные организации. Они распространяют экстремистские взгляды и стремятся вовлечь в это молодых людей.

Бастрыкин заявил, что правоохранители ведут работу по противодействию таким явлениям. Кроме того, недавно в некоторых регионах России привлекли к уголовной ответственности подростков, которые действовали под влиянием этих взглядов.

В 2025 году СК проводит патриотическую эстафету "Вместе – к Победе!" по всей стране. Она рассказывает о преемственности поколений защитников. Глава СК рассказал, что недавно у него была встреча с учеником академии Следственного комитета, который добровольно отправился на фронт и спасал там людей, однако получил ранения.

"Вот на таких людей можно положиться, и они будут продолжать наше дело", – заключил Бастрыкин.

Кроме того, председатель СК поддержал предложение об обязательном просмотре советского кино в российских школах. Бастрыкин сообщил, что ценит советские фильмы, а также то, что они не устаревают. По его словам, эти фильмы показывают истинные духовно-нравственные ценности.