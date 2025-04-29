Путин предложил создать комиссию РФ и Белоруссии по исторической памяти

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Владимир Путин предложил создать при парламентском собрании России и Белоруссии комиссию по сохранению исторической памяти для защиты правды о Великой Отечественной войне (ВОВ). С таким предложением он выступил в Волгограде на форуме "Великое наследие – общее будущее".

"Ее главной задачей, на мой взгляд, должна стать консолидация общественных и политических сил наших граждан, прежде всего молодых людей, вокруг совместных проектов, направленных на защиту исторической правды о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне, о подвигах советского народа", – сказал президент РФ.

Российский лидер уверен, что День Победы является для всей России и других постсоветских стран святым праздником. Народы бывшего СССР вместе проходили сквозь эти испытания, но отстояли свою независимость и будущее. Поэтому разгром нацизма, по словам Путина, является общим достоянием.

"На волжских берегах враг был остановлен и разгромлен. По нацистской военной машине был нанесен решающий удар. Обеспечен коренной перелом в войне, открыта дорога на Запад, на Берлин, к великой Победе", – напомнил президент.

Уроки ВОВ будут всегда помнить и в России, и в Белоруссии, и в других странах, сказал Путин.

Ранее российский лидер отмечал, что во многих странах мира отмечается целенаправленное поощрение нацизма и русофобии. При этом сотни тысяч людей по всему миру добровольно принимают участие в шествиях "Бессмертного полка", стремясь внести свой вклад в сбережении памяти о ВОВ.

Кроме того, российская сторона уже не первый год пытается "встряхивать" страны Запада в борьбе с его попытками переписать историю. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, еще задолго до 2022 года в некоторых странах наблюдалась тенденция предания забвению истории, а также принимались попытки подорвать и очернить роль СССР, поставить на одну доску победителей и побежденных.

