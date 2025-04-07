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Во многих странах мира отмечается целенаправленное поощрение нацизма и русофобии. Об этом говорится в приветствии Владимира Путина участникам международного форума "Память победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ)", опубликованном на сайте Кремля.

Путин в своем приветствии подчеркнул, что сотни тысяч людей по всему миру добровольно принимают участие в шествиях "Бессмертного полка", ищут в архивах информацию о своих воевавших родственниках, а также участвуют в других патриотических и информационных проектах, стремясь внести свой вклад в сбережении памяти о ВОВ.

"Такая сплоченность, верность правде приобретают особое значение в наше непростое время, когда во многих государствах целенаправленно поощряются нацизм и русофобия, принимаются попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, исказить роль нашей страны в Великой Победе", – заключил Путин.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал обеспокоенность РФ всплеском неонацизма не только на Украине, но и в странах Евросоюза, включая Прибалтику, а также в Канаде, где проживают украинские националисты, сбежавшие от правосудия в 1940-е годы.

Кроме того, в Службе внешней разведки (СВР) России добавляли, что власти западных государств стараются принимать жесткие меры, чтобы скрыть от своих граждан факты о распространении нацистской идеологии на Украине.

