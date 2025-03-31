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Современное российское оружие, включая комплексы "Орешник", "Калибр" и "Сармат", являются лучшим "лекарством" от русофобии западных политиков, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Политик уверен, что значительная часть европейских лидеров "страдают" острой формой русофобии, которая выражается в двух стадиях – маниакальной и депрессивной. В первом случае "больным" свойственна агрессивность и стремление нападать на более сильных лиц, иногда это "заканчивается неконтролируемым мочеиспусканием и дефекацией".

"Примеры больных в маниакальной стадии – пациенты (французский лидер Эммануэль. – Прим. ред.) Макрон, (премьер-министр Великобритании Кир. – Прим. ред.) Стармер, (президент Финляндии Александр. – Прим. ред.) Стубб и ряд других европейских политиков", – написал Медведев.

Депрессивная стадия, в свою очередь, отмечается упадком душевных и физических сил, расстройством пищевого поведения, а также ипохондрией. "Больной" в этой стадии способен нанести себе вред, включая "самокастрацию", добавил российский лидер.

"В настоящий момент чаще наблюдается у женщин ((глава Еврокомиссии. – Прим. ред.) Урсула фон дер Ляйен, (верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. – Прим. ред.) Кая Каллас) либо у гермафродитов, страдающих наркозависимостью пациентов (президент Украины Владимир. – Прим. ред.) Зеленский, (бывший президент Грузии Михаил. – Прим. ред.) Саакашвили)", – написал он.

По словам Медведева, традиционные лекарства обычно неэффективны, но "наилучший лечебный эффект" наблюдался от "седативных препаратов" типа "Калибр", "Оникс", "Искандер" и мощного "транквилизатора" "Орешник".

"В особо серьезных случаях возможно применение ядерных нейролептиков типа "Ярса" и "Сармата", – заключил зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявлял, что Россию невозможно победить, пока она едина. По его словам, весь мир выступил против России, и в какой-то момент возникла угроза того, что "мы бы ничего не получили". Но сегодня у РФ есть все необходимое для победы, уверен Медведев.

