Путин заявил об отсутствии шансов легко сбить или уничтожить "Орешник"

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Владимир Путин заявил на совмещенной прямой линии и пресс-конференции, что шансов сбить или уничтожить ракету средней дальности "Орешник" у противника нет.

"У нас через несколько секунд начинается разведение боевых блоков. И все – поезд ушел", – подчеркнул он.

Глава государства также напомнил, что дальность удара "Орешником" составляет до 5,5 тысячи километров. Даже новые ракеты системы противоракетной обороны (ПРО), стоящие на боевом дежурстве в Румынии и Польше, не затронут российский ракетный комплекс, уточнил Путин.

Говоря о разработке данной ракеты, президент РФ рассказал, что лично принимал окончательное решение о необходимости производства "Орешника" и об объеме выпуска этого комплекса. Ученые, конструкторы и инженеры, занимавшиеся созданием снаряда, также согласовывали свою позицию с Минобороны РФ, добавил он.

"Все, что делается в любой сфере деятельности, опирается на какие-то прежние разработки, на прежние достижения, а потом люди делают шаг вперед. Все то же самое по "Орешнику". Были разработки, причем разработки уже российского периода времени", – заявил Путин, назвав ракетный комплекс современным и новейшим оружием.

Ранее Путин утверждал, что достаточное число ракет "Орешник" фактически отменяет необходимость применять ядерное оружие. Поэтому, по его мнению, нужно укреплять не ядерную доктрину, а новую гиперзвуковую ракету. В связи с этим он анонсировал запуск в ближайшее время серийного выпуска комплекса.

До этого российский лидер также раскрыл детали принципа работы ракеты "Орешник". По его словам, температура поражающих элементов составляет 4 тысячи градусов, в то время как на поверхности Солнца температура достигает 6 тысяч градусов. В связи с этим расположенные в эпицентре взрыва от "Орешника" объекты разделяются на элементарные частицы и превращаются в пыль.

