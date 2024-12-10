TNI: ракету "Орешник" способен перехватить только комплекс США THAAD

Фото: Staff Sgt. Cory D. Payne/U.S. Air Force via AP

Американский комплекс противоракетной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) единственный в мире способен перехватить российскую ракету средней дальности "Орешек". Об этом рассказал обозреватель The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По его словам, это единственная система США, способная перехватывать гиперзвуковые цели. Причем такой комплекс как у Штатов, так и у их союзников имеется в ограниченном количестве.

Тем не менее, как считает Вайхерт, THAAD вряд ли будут тестировать против "Орешника" в связи с многочисленными оборонными обязательствами Вашингтона и проблемами в оборонно-промышленной базе. Кроме того, использование такого комплекса не дает стопроцентной гарантии успешного перехвата баллистической ракеты РФ.

Между тем в Минобороны США уверены, что "Орешник" не сможет оказать стратегического влияния на конфликт на Украине. Однако глава ведомства Кэтлин Хикс отметила, что России нельзя уступать бывшие украинские территории, включая Крым, так как подобное может якобы привести к новым конфликтам на Земле.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Белый дом не принял первый запуск ракеты как что-то опасное, хоть и был уведомлен за 30 минут до запуска по специальному автоматическому каналу.