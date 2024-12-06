Лавров: США не увидели опасность в тесте "Орешника" после оповещения РФ

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США были уведомлены за 30 минут до запуска новейшей баллистической ракеты средней дальности "Орешник", однако в Белом доме не приняли ее за что-то по-настоящему опасное. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Глава внешнеполитического ведомства рассказал, что между США и РФ есть канал, который автоматически включается, когда происходит запуск баллистической ракеты. Именно по нему американская сторона была заранее уведомлена о запуске "Орешника".

"Они знали, что это случится, и не принимали ее за что-то более масштабное и по-настоящему опасное", – указал Лавров.

Россия готова направить дополнительные "сообщения", если западные страны не сделают необходимых выводов после применения "Орешника", подчеркнул министр.

Он также отметил, что удар российской ракеты показал готовность Москвы использовать любые средства, чтобы не позволить Западу добиться стратегического поражения РФ.

"Западники борются за сохранение своей гегемонии в мире, в любой стране, регионе, на любом континенте. Мы боремся за наши законные интересы безопасности", – ответил Лавров на вопрос, какое сообщение послала Москва применением "Орешника".

Ранее Владимир Путин выразил уверенность в том, что мощь удара при массированном применении ракеты "Орешник" будет сопоставима с ядерным оружием.

Глава государства также обратил внимание, что Россия была вынуждена применить этот ракетный комплекс в ответ на удары западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории Брянской и Курской областей.

Президент напомнил, что Москва неоднократно обращала внимание, что разрешение Киеву наносить удары высокоточным оружием большой дальности западного производства означает прямое вовлечение Запада в конфликт, поскольку применение этого оружия без прямого участия военных специалистов соответствующих стран НАТО просто невозможно.