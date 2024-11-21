Путин сообщил о погибших при атаке на командный пункт в Курской области

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Владимир Путин сообщил о погибших и пострадавших из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта во время атаки на командный пункт группировки "Север" в Курской области. Об этом президент РФ заявил в ходе своего обращения.

"Командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и осуществляет в штатном режиме руководство действиями наших войск по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области", – добавил Путин.

Глава государства также уточнил, что возникший пожар на складе боеприпасов в Брянской области после падения обломков ракет ATACMS уже было ликвидировано. В результате произошедшего никто не пострадал, серьезных разрушений не выявлено.

19 и 21 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Курской и Брянской областях.

Путин отметил, что использование такого типа оружия без специалистов стран-изготовителей невозможно. Однако этот факт не повлияет на ход СВО, уверен президент РФ. На эскалацию конфликта Россия будет отвечать решительно и зеркально, он уже приобрел элементы глобального характера.