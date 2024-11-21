Путин: Россия вправе ответно ударять по объектам других стран

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Россия может использовать оружие против стран, которые используют его против нее, сообщил Владимир Путин в ходе обращения к гражданам.

По его словам, в зависимости от действий противника Россия будет решать вопрос о развертывании ракет средней и меньшей дальности. Российская сторона будет всегда готова ответить на действия Запада, хоть и предпочитает решать конфликты мирными средствами.

"Подчеркну еще раз, что не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности, и, продолжая бороться, цепляться за свою гегемонию, толкают весь мир к глобальному конфликту", – подчеркнул президент.

Кроме того, он заявил о применении дальнобойного оружия Запада против России. Так, 19 и 21 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Курской и Брянской областях.

Он обратил внимание, что использование такого типа оружия без специалистов стран-изготовителей невозможно. Однако этот факт не повлияет на ход СВО, уверен Путин. На эскалацию конфликта Россия будет отвечать решительно и зеркально, он уже приобрел элементы глобального характера.

"Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты", – добавил он.

Россия в ответ на действия Украины и Запада нанесла по заводу "Южмаш" в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Примененная ракета получила название "Орешник" и стала в том числе ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.

"Орешник" атакует цели со скоростью от 2,5 до 3 километров в секунду, обратил внимание Путин.

Госдепартамент США ранее подтвердил, что президент Джо Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России. В Вашингтоне считают, что данное решение даст украинской стороне "больше возможностей защищаться".