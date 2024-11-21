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Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойными западными ракетами вглубь России.

"С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали, ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера", – подчеркнул президент во время обращения к россиянам.

При этом Путин подчеркнул, что использование противником дальнобойных западных ракет не может повлиять на ход спецоперации.

Госдепартамент США ранее подтвердил, что президент Джо Байден разрешил ВСУ наносить удары дальнобойным оружием по территории России. По мнению американских властей, это предоставит Украине "больше возможностей для защиты".

В ночь на 19 ноября ВСУ атаковали Брянскую область шестью ракетами ATACMS. Пять из них были сбиты и еще одна повреждена. Фрагменты последней упали на техническую территорию военного объекта.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) 21 ноября сбили две крылатые ракеты Storm Shadow.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отмечал, что Россия поменяла тактику в зоне боевых действий с Украиной из-за использования противником дальнобойных ракет Storm Shadow и ATACMS. По его словам, ВС РФ уже сбивают дальнобойные западные ракеты.

Однако Чепа уточнил, что есть "определенный процент" ударов, которые будут достигать "определенной цели". Он также заметил, что Киев получил устаревшие образцы вооружений.

