ПВО РФ за сутки сбила две ракеты Storm Shadow и 67 беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две крылатые ракеты Storm Shadow за сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сбиты две крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании, 6 реактивных снарядов HIMARS производства США и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сообщении.

При этом всего с начала проведения СВО уничтожены 36 467 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 1 490 боевых машин реактивных систем залпового огня и прочая техника.

Ранее Вооруженные силы России нанесли авиаудар по понтонной переправе ВСУ через реку Северский Донец на краснолиманском направлении. В результате она была уничтожена. Как уточнило МО РФ, при ударе была задействована ракета Х-38.

По данным западных СМИ, Россия за прошедший октябрь добилась самых крупных успехов на фронте с лета 2022 года, так как линии обороны ВСУ прогнулись под постоянным давлением. Успехи ВС РФ стали одними из самых быстрых за весь период спецоперации.