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Россия за прошедший октябрь добилась самых крупных успехов на фронте с лета 2022 года, так как линии обороны ВСУ прогнулись под постоянным давлением. Успехи ВС РФ стали одними из самых быстрых за весь период спецоперации. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на экспертов.

По данным газеты, украинские войска страдают от серьезной нехватки личного состава, в связи с чем они значительно уступают по численности на поле боя. Многие подразделения ВСУ состоят из представителей территориальной обороны Украины, которые не имеют профессиональной подготовки, сообщил аналитик Французского фонда стратегических исследований Винсент Турре.

Другой военный эксперт Паси Паройнен указал на трещину в оборонительных линиях Украины, которая образовалась еще в августе. Благодаря ей российские бойцы быстро продвинулись примерно на 16 километров в сторону Покровска.

Он добавил, что для ВСУ новые кризисные точки возникают быстрее, чем они могут с ними справиться. Такая тактика позволяет российской стороне быстро продвигаться вперед каждый раз, когда обнаруживается слабое место в обороне противника.

Бойцы ВС РФ ранее освободили населенный пункт Ясная Поляна в Донецкой Народной Республике (ДНР). Этого удалось достичь в результате активных и решительных действий. Также российские военные поразили живую силу и технику двух бригад ВСУ.

Украинский президент Владимир Зеленский признал, что Вооруженные силы Украины отступают на фронте из-за нехватки солдат. Так он прокомментировал информацию, что на поле боя армия РФ в несколько раз превосходит численность ВСУ. Назывались данные один к восьми.