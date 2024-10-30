30 октября, 22:01Политика
На Украине решили закрыть Красноармейск в ДНР на въезд и выезд
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Власти Украины полностью закроют на въезд и выезд Красноармейск (украинское название – Покровск. – Прим. ред.) в ДНР в целях обороны. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление главы городской военной администрации Сергея Добряка в украинских СМИ.
Граждан призвали эвакуироваться. В это же время боевики продолжают возводить фортификационные сооружения, в то время как критическая инфраструктура на 70% уничтожена, пожаловались в администрации, подконтрольной Киеву.
В городе в настоящее время остаются 11 900 человек.
Красноармейск считается важным узлом материально-технического снабжения украинской группировки в ДНР. Потеря города станет катастрофой для Украины, считает бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Тем временем российские силы продолжают наступать на красноармейском направлении, освобождая все больше населенных пунктов. Так, ранее удалось освободить Украинск и Лесовку, а позже – Цукурино.
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