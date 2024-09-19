Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные освободили населенный пункт Георгиевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Освобождением занимались подразделения "Южной" группировки ВС РФ. Поставленных целей удалось достичь благодаря активным и решительным действиям, рассказали в оборонном ведомстве.

Армия России нанесла поражение формированиям семи бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Константиновки, Курахова, Григоровки, Зализнянского и Часова Яра.

В результате противник потерял до 690 военных, две боевые машины пехоты Marder производства ФРГ, восемь автомобилей, гаубицу М777 и орудие М119 производства США, а также три гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Ранее российская армия освободила населенный пункт Желанное Первое в ДНР. Бойцы поразили формирования 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Часов Яр, Курдюмовка, Острое, Северск, Константиновка и Катериновка.

Кроме того, ВС России отразили две контратаки штурмовых групп 56-й украинской мотопехотной бригады и 120-й бригады теробороны.

До этого подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Долиновка в ДНР. В течение недели российские силы также взяли под контроль Новогродовку, Калиново, Мемрик и Галицыновку.