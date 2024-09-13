ВС РФ освободили населенный пункт Долиновка в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировки войск "Центр" за сутки освободили населенный пункт Долиновка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило Минобороны РФ.

За неделю российские силы также взяли под контроль Новогродовку, Калиново, Мемрик и Галицыновку. Кроме того, как подчеркнуло ведомство, ВС РФ нанесли поражение формированиям семи механизированных, мотопехотной, двух пехотных, двух егерских, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады теробороны, четырех бригад нацгвардии Украины, а также отразили 50 контратак штурмовых групп украинских войск.

В результате за прошедшую неделю ВСУ потеряли до 3 670 человек, два танка, 23 боевые бронированные машины, включая Bradley и две MaxxPro, 22 автомобиля и 42 орудия полевой артиллерии.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ теряют в сутки в среднем по 28 квадратных километров и до двух тысяч человек убитыми и ранеными. По его словам, за август и первую неделю сентября была освобождена почти тысяча квадратных километров в зоне проведения СВО.

Шойгу также заявил, что ВСУ попытались отвлечь российские войска от наступления в Донбассе ударом по Курской области. Он подчеркнул, что Киев таким образом хотел вынудить Россию пойти на переговоры на своих условиях.

