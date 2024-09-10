Шойгу заявил, что РФ не будет вести переговоры с Украиной до освобождения Курской области

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Россия не будет вести переговоры с Украиной, пока ВСУ не будут выкинуты с территории Курской области. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Сражения с украинскими формированиями продолжаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим контртеррористической операции.

Согласно последним данным, за все время боев на курском направлении украинская армия потеряла более 11,4 тысячи человек, 89 танков, 42 БМП, 74 бронетранспортера и другую технику.

Командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов также рассказал, что операторы дронов уничтожили танк ВСУ, которые восстановили украинские солдаты на суджанском направлении. Кроме того, ВС РФ ликвидировали одну боевую бронированную машину ВСУ и прочую технику противника, не дав украинским подразделениям продавиться на этом направлении, указал Алаудинов.