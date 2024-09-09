ВСУ потеряли более 11,4 тыс военных за все время боев на курском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинская армия лишилась более 11,4 тысячи человек за все время боевых действий в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Также противник потерял 89 танков, 42 БМП, 74 бронетранспортера, 635 боевых бронированных машины, 371 автомобиль, 85 артиллерийских орудий, 24 пусковые установки РЗСО, в том числе семь HIMARS и пять MLRS, 8 пусковых установок ЗРК, 2 транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ и 7 РЛС контрбатарейной борьбы, 2 РЛС ПВО, 8 единиц инженерной техники, из них 2 инженерные машины разграждения и 1 установка разминирования УР-77, рассказали в оборонном ведомстве.

Сражения с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим контртеррористической операции.

Командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что в ходе атаки на Курскую область ВСУ планировали замедлить продвижение ВС РФ в зоне спецоперации. Однако это только ускорило наступление российских военных. ВС России каждый день берут по несколько населенных пунктов, продвигаются вперед и освобождают территории, указал он.