Фото: ТАСС/24th Mechanised Brigade/AP/Oleg Petrasiuk

Запад пытался разжечь межнациональный конфликт в Курской области, используя для этих целей грузинский народ. Об этом в интервью ТАСС заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) РФ Игорь Баринов на Восточном экономическом форуме.

По словам Баринова, со стороны ВСУ участвует грузинский легион. При этом в Курской области проживают 130 тысяч грузин – они местные жители и граждане РФ. Однако оппоненты России начали разжигать конфликт в телеграм-каналах и писать, что грузины вторглись на российскую территорию.

"То есть среди граждан Курской области начали раскачивать историю о том, что за вторжение нужно мстить местным грузинам", – уточнил он.

Глава ФАДН рассказал, что, когда он приезжал с гуманитарным выездом в регион, в составе группы в том числе был руководитель Федеральной грузинской национально-культурной автономии в РФ Давид Цецхладзе. С его слов, Цецхладзе призвал соотечественников с украинской стороны сложить оружие и вернуться на родину, а также собрал в Курской области грузинскую общину, которая откликнулась на горе сограждан.

"В итоге мы определили, какую гуманитарную помощь нужно оказать пострадавшим районам Курской области. Мы отправили продукты питания, медикаменты, дизель-генераторы, телевизоры для пунктов временного размещения", – заключил Баринов.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим контртеррористической операции. За все время сражений на курском направлении ВСУ потеряли более 11 220 военных, а также 87 танков.

В свою очередь, украинский военнослужащий Владимир Кислый сообщал, что его командование оставило его отряд на произвол судьбы. Со слов Кислого, по рации им сказали оставаться на месте, однако через некоторое время на них вышли ВС РФ и взяли в плен.