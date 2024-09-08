Система ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Курской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны ликвидировала еще один дрон ВСУ самолетного типа в небе над Курской областью. Минобороны РФ рассказало об этом в своем официальном телеграм-канале.

Украинские силы попытались осуществить атаку в 10:35 в воскресенье, 8 сентября, уточнили в ведомстве.

Минувшей ночью над российскими регионами сбиты три вражеских беспилотника. Два дрона уничтожили над Белгородской областью, а еще один – над Курской область.

Ранее средства ПВО устранили украинский дрон на подлете к Ярославлю. На месте его падения разрушений и пострадавших не было. Губернатор региона Михаил Евраев призвал граждан при нахождении фрагментов беспилотника отойти на безопасное расстояние.

