Силы ПВО сбили беспилотник над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Беспилотник ВСУ был сбит над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ", – сообщил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что обошлось без разрушений и пострадавших, а оперативные службы уже работают на месте происшествия.

Ранее средства ПВО РФ сбили 158 украинских дронов над регионами России. Над территорией Курской области уничтожили 46 дронов. Еще 34 БПЛА были сбиты над Брянской областью, над Воронежской – 28 и над Белгородской областью – 14.