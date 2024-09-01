Силы ПВО РФ сбили украинский беспилотник над Курской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Попытка ВСУ совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа была пресечена около 15:00 по московскому времени, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее средства ПВО сбили украинский дрон на подлете к Ярославлю. На месте его падения разрушений и пострадавших нет. Губернатор региона Михаил Евраев призвал граждан при нахождении фрагментов беспилотника отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по телефону 112.

В ночь на 1 сентября ПВО России уничтожила и перехватила 158 украинских БПЛА самолетного типа над регионами страны. Так, на Курской областью сбиты 46 дронов, над Брянской – 34, над Воронежской – 28, над Белгородской – 14, над Рязанской – 8, над Москвой – 2, над Московской областью – 7.

Также БПЛА Украины были сбиты над Калужской, Липецкой, Тульской, Тамбовской и Смоленской областями, по одному – над территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей.