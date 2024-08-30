03:21Происшествия
Еще три беспилотника уничтожены над Брянской областью
Фото: 123RF/boscorelli
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще три беспилотника ВСУ над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
В результате случившегося никто не пострадал. Разрушений также не выявлено. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Этой ночью силы ПВО уже уничтожили восемь беспилотников самолетного типа в Брянской области. При первой воздушной атаке ВСУ также обошлось без пострадавших и разрушений.
Накануне украинскому обстрелу подвергся город Шебекино в Белгородской области. Один мирный житель погиб, еще двое получили различные травмы. Пострадавших доставили в больницу.
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