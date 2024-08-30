Еще три беспилотника уничтожены над Брянской областью

Фото: 123RF/boscorelli

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще три беспилотника ВСУ над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

В результате случившегося никто не пострадал. Разрушений также не выявлено. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Этой ночью силы ПВО уже уничтожили восемь беспилотников самолетного типа в Брянской области. При первой воздушной атаке ВСУ также обошлось без пострадавших и разрушений.

Накануне украинскому обстрелу подвергся город Шебекино в Белгородской области. Один мирный житель погиб, еще двое получили различные травмы. Пострадавших доставили в больницу.