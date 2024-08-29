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Один человек погиб при обстреле Шебекина со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Город Шебекино попал под обстрел ВСУ. К большому горю, погиб один человек. От полученных ранений он скончался до приезда бригады скорой помощи", – написал Гладков.

По предварительной информации, также ранены два мирных жителя. Как пояснил глава региона, мужчина и женщина с различными осколочными ранениями были доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ.

Кроме того, в результате прилета снаряда оказались повреждены административное здание и социальный объект, также произошло возгорание легкового автомобиля, добавил Гладков.

В настоящее время информация о последствиях атаки уточняется.

ПВО за ночь уничтожила шесть беспилотников над Крымом, Брянской и Белгородской областями. Три БПЛА сбили над территорией Крыма, два – над территорией Брянской области, еще один – над территорией Белгородской области.

До этого в результате атак украинских войск по Белгородской области пострадали пятеро мирных жителей. После атаки беспилотника в селе Репяховка в местную больницу обратились мужчина и женщина. В селе Косилове дрон-камикадзе влетел в частный дом. В результате взрыва три женщины получили осколочные ранения.

