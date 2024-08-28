28 августа, 22:43Общество
Белгородские школы в приграничье будут работать в дистанционном формате
Фото: ТАСС/Алексей Зотов
Все школы, расположенные в 20-километровой зоне в приграничных районах Белгородской области, будут работать дистанционно. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в телеграм-канале.
Гладков объяснил, что местные власти должны не только принять меры для обеспечения безопасности школьников, но и дать им возможность учиться. По его словам, остальные школы, по результатам принятых решений администрациями образовательных учреждений и родителями, будут работать в очном и очно-дистанционном формате.
Процесс контролирует Минобразования региона, отметил губернатор.
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