Депутат ГД Миронов призвал повысить размер соцвыплат жителям приграничных регионов

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Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил расширить меры по поддержке жителей и бизнеса приграничья. Об этом пишет RT со ссылкой на копию обращения на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Как считает Миронов, в России необходимо распространить программу жилищного сертификата на все прифронтовые регионы.

Кроме того, по его мнению, нужно установить на определенный срок мораторий на уплату налога на имущество в отношении одного объекта для граждан, чье жилье было частично разрушено или временно оставлено по соображениям безопасности. На этот же срок нужно приостановить начисление платежей за коммунальные услуги. Миронов отметил, что это нужно сделать в беззаявительном порядке.

Также он призвал рассмотреть временное повышение размеров социальных и поощрительных выплат для жителей пострадавших регионов. Для субъектов малого предпринимательства предлагается рассмотреть возможность снижения обязательных платежей соцобеспечения за себя и работников, а также отмены банковских тарифов на обслуживание.

"После нормализации ситуации предлагаю принять меры по стимулированию возвращения бизнеса в пострадавшие регионы путем бесплатного подключения к коммуникациям, установления нулевых ставок на земельный налог и налог на имущество организаций (на период не менее одного года)", – пояснил Миронов.

По его словам, это позволит поддержать людей на время эвакуации и в перспективе будет способствовать нормализации жизни в пострадавших регионах.

Центробанк РФ также рекомендовал страховым компаниям выплатить страховое возмещение жителям трех приграничных областей России, пострадавших от боевых действий со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). ЦБ призвал страховщиков рассмотреть возможность выплаты, даже если у жителей нет необходимых документов.

Бои с военнослужащими ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что враждебные действия украинских войск в отношении Курской области не останутся без ответа. Комментируя вопрос о том, сорвало ли нападение ВСУ какие-либо переговоры, он подчеркнул, что Россия не вела с Украиной никакого диалога.

