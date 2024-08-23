Центробанк рекомендовал выплачивать страховку пострадавшим жителям приграничья РФ

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Центробанк РФ рекомендовал страховым компаниям выплатить страховое возмещение пострадавшим жителям трех приграничных областей РФ, пострадавших от боевых действий со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом регулятор сообщил на своем сайте.

"Человек сможет обратиться за компенсацией, если в результате боевых действий причинен вред его жизни или здоровью, а также если застрахованное имущество было повреждено или утрачено", – уточнили в сообщении.

ЦБ призвал страховщиков рассмотреть возможность такой выплаты по договорам личного страхования и договорам страхования недвижимого имущества, даже если у жителей нет нужных документов.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера, а в этом регионе и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

К настоящему моменту украинские подразделения блокированы, сейчас российские войска выдавливают их из населенных пунктов, уточнял командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Общие потери украинцев на этом направлении составили 5 137 солдат и 69 танков.

