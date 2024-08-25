25 августа, 12:13Политика
Курская область получила дополнительное ракетно-артиллерийское вооружение
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
В Курскую область доставили дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что соответствующие запросы поступили от регионального оперштаба. Так, по 17 из 29 заявкам уже были приняты решения, а новые запросы находятся в работе. При этом, как добавили в министерстве, от оперативных штабов Белгородской и Брянской областей новых заявок не приходило.
Всего к текущему моменту в оперативную группу Координационного совета Минобороны по вопросам военной безопасности приграничных территорий трех областей от оперативных штабов при губернаторах поступило 45 вопросов, связанных с обеспечением группировки прикрытия госграницы.
Каждый запрос, по информации ведомства, отрабатывается в течение суток, а в случае невозможности решения поступившей заявки главе Минобороны РФ направляется срочный доклад по данному вопросу.
"По выполнению графика поставок ВВСТ выполнены 17 мероприятий. Сроки соблюдаются", – сказано в сообщении.
С 6 августа боестолкновения между ВС РФ и ВСУ не прекращаются в Курской области. Там введен режим ЧС федерального характера. Кроме того, в этом регионе и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.
За все время боев на курском направлении ВСУ потеряли свыше 5,5 тысячи человек, а также 71 танк, 30 БМП, 57 бронетранспортеров и 372 боевых бронированных машины.
ВС РФ смогли уничтожить больше половины ресурсов украинской армии, которые Киев бросил на курское направление, уточнил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
Еще 52 человека прибыли в столицу из Курской области