Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Курскую область доставили дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что соответствующие запросы поступили от регионального оперштаба. Так, по 17 из 29 заявкам уже были приняты решения, а новые запросы находятся в работе. При этом, как добавили в министерстве, от оперативных штабов Белгородской и Брянской областей новых заявок не приходило.

Всего к текущему моменту в оперативную группу Координационного совета Минобороны по вопросам военной безопасности приграничных территорий трех областей от оперативных штабов при губернаторах поступило 45 вопросов, связанных с обеспечением группировки прикрытия госграницы.

Каждый запрос, по информации ведомства, отрабатывается в течение суток, а в случае невозможности решения поступившей заявки главе Минобороны РФ направляется срочный доклад по данному вопросу.

"По выполнению графика поставок ВВСТ выполнены 17 мероприятий. Сроки соблюдаются", – сказано в сообщении.

С 6 августа боестолкновения между ВС РФ и ВСУ не прекращаются в Курской области. Там введен режим ЧС федерального характера. Кроме того, в этом регионе и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

За все время боев на курском направлении ВСУ потеряли свыше 5,5 тысячи человек, а также 71 танк, 30 БМП, 57 бронетранспортеров и 372 боевых бронированных машины.

ВС РФ смогли уничтожить больше половины ресурсов украинской армии, которые Киев бросил на курское направление, уточнил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

