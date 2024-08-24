Саперы МЧС РФ уничтожили более 150 боеприпасов в Курской области

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Пиротехники МЧС России работают над обезвреживанием взрывоопасных предметов в Курской области. К настоящему моменту саперы уничтожили более 150 боеприпасов, сообщила пресс-служба ведомства.

Так, в ходе обследования местности специалисты обнаружили боевую часть ракеты "Точка-У", которая была запущена Вооруженными силами Украины (ВСУ). Саперы нашли все элементы ракеты, после чего вывезли их на специальный полигон и уничтожили.

Вместе с тем пиротехники МЧС очистили от взрывоопасных предметов пути подъезда и подхода к магистральной ветке газопровода. Эти шаги открыли возможность для начала работ, направленных на восстановление газоснабжения населенных пунктов.

Бои с ВСУ не прекращаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера. Также в этом регионе и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. За время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5 137 военнослужащих и 69 танков.