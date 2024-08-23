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23 августа, 14:38

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Посол Антонов: Путин принял решение о суровом ответе на ситуацию в Курской области

Антонов сообщил, что Путин подготовил суровый ответ на ситуацию в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Владимир Путин принял решение о суровом ответе на ситуацию, сложившуюся в Курской области в результате нападения украинских боевиков. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на заявление российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.

"Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области", – высказался он.

Бои с украинскими военнослужащими не прекращаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера.

По последним данным, ВСУ потеряли 5 137 боевиков на данном направлении, а также 69 танков.

Одной из целью операции украинских формирований в Курской области является "создание буферной зоны", признался украинский лидер Владимир Зеленский. Однако позже посол Антов заверил, что никакой "буферной зоны" на территории РФ не будет.

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