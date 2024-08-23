Алаудинов: бойцы спецназа "Ахмат" уничтожили ЗРК Crotale на курском направлении

Фото: Министерство обороны РФ

Бойцы спецназа "Ахмат" при помощи FPV-дрона сожгли французский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Crotale на курском направлении. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в своем телеграм-канале.

"Бойцы отряда Аида спецназа "Ахмат" сегодня сожгли ЗРК Crotale, который выехал для того, чтобы поймать наши вертолеты, которые шли для нанесения удара по Мартыновке", – рассказал Алаудинов.

По словам генерал-майора, этот ЗРК стоит около 8 миллионов евро. При этом FPV-дрон, которым была подбита французская техника, оценивается в 60 тысяч рублей, добавил Алаудинов. Помимо этого, российские военнослужащие в течение дня уничтожили и другую технику ВСУ.

С 6 августа продолжаются бои на территории Курской области между ВС РФ и ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Кроме того, в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

По данным на 22 августа, украинская армия за все время боевых действий в Курской области потеряла более 4,7 тысячи человек. При этом только за сутки ВСУ лишились свыше 300 военных и 23 единиц бронетехники, в том числе 3 танков, 20 боевых бронированных машин, а также одного артиллерийского орудия и 15 автомобилей.