Украинский пленный рассказал о задаче создать видимость присутствия в Курской области

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

ВСУ в Курской области была поставлена задача прорваться и "показаться" в нескольких селах, также их просили казаться "вежливыми, нормальными людьми". Об этом в видео, предоставленном Минобороны РФ, заявил пленный украинский военный Игорь.

Он отметил, что ВСУ собрались в лесу на территории Сумской области, а затем оттуда выехали. Их сопровождал зампотех до границы с Курской областью, где их встретил замполит, который был старший колонны.

"Сказал: "Ехать за мной, быстро прорваться, показаться и уехать, потому что будут еще маршруты, надо везде показаться", – рассказал Игорь.

С его слов, задачей их группы было провести марш, отвлекающий маневр, а также покататься по населенным пунктам. Игорь указал, что он и его сослуживцы поехали в поселок тремя бронетранспортерами, где попали под обстрел ВС РФ.

"Мы только заехали, и сразу началась стрельба, расстреляли БТР, я выпал, она загорелась, я отполз, и с водителем отбежали. Я понял, что это засада", – заключил пленный военный.

С 6 августа российская армия продолжает выбивать с территории Курской области украинские формирования. По последним данным, ВСУ за все время боев на данном направлении потеряли 4,4 тысячи военных, а также 65 танков.

В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера. Кроме того, в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен посетить Курскую АЭС. С его слов, он хочет поговорить с руководством станции и определить, совершались ли на нее нападения. Также он планирует оценить состояние внешнего энергоснабжения и пути подъезда к АЭС.

