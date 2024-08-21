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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Курскую АЭС на следующей неделе. Об этом он сообщил в интервью изданию Financial Times.

По словам Гросси, он хочет побеседовать с руководством АЭС и определить, совершались ли против нее атаки. Он также планирует оценить состояние внешнего электроснабжения и пути подъезда к станции.

Глава агентства подчеркнул, что крайне серьезно оценивает риск того, что Курская АЭС может быть повреждена в результате атаки ВСУ на российский регион. Он указал на то, что технически станция находится в "пределах досягаемости артиллерии" с позиций украинских формирований.

В августе в МИД РФ поступила информация, согласно которой киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую АЭС. Министерство призвало международные организации выступить с осуждением провокационных акций и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности станции.

Незадолго до этого также стало известно о планах украинских властей атаковать атомные объекты Курской и Запорожской АЭС и обвинить в этом Россию. Москва якобы сделала это, чтобы предпринять ответные меры и нанести удар по территории Украины ядерным оружием.

Бои между российскими и украинскими войсками в Курской области идут с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

По последним данным, ВСУ за все время боев в Курской области потеряли 4,4 тысячи военных, а также 65 танков.