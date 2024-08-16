Фото: телеграм-канал "Курская АЭС"

Власти Украины планируют нанести удар по ядерным объектам Российской Федерации, сообщила пресс-служба УВД ВГА Харьковской области со ссылкой на оперативно полученную информацию во время допроса военнопленных ВСУ из 82 ОДШБ.

Солдаты ВСУ сообщили о планах киевского режима атаковать атомные объекты Курской и Запорожской АЭС, расположенные в Курчатове и Энергодаре, уточнили представители УВД ВГА.

При этом основной целью этих ударов станет дальнейшее обвинение России в провокации, то есть в самообстреле. Киев планирует заявить, что российская сторона якобы сделала это, чтобы предпринять ответные меры и нанести удар по территории Украины ядерным оружием.

Боевики киевского режима получили команду максимально поднять градус эскалации, подчеркнули в ведомстве.

Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что 11 августа в 20:20 и в 20:32 украинские ударные беспилотники нанесли два удара по одной из двух градирен, расположенных на ЗАЭС. Это привело к возникновению пожара. Через некоторое время возгорание потушили.

Лихачев назвал данную атаку ВСУ выходом киевского режима на новый уровень агрессии против атомных энергетических объектов.